В Ладожском озере сел на мель пассажирский теплоход

Часть пассажиров теплохода, который сел на мель в Ладожском озере, была эвакуирована, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

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«Спасатели помогли желающим пассажирам добраться до берега в бухте Владимирская для дальнейшей транспортировки в Санкт-Петербург», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.



Эвакуированных оказалось 87 человек. В промежутке с 22.00 до 24.00 планируется прибытие двух буксиров для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия.

Теплоход находился в районе острова Коневец и на борту имел 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Пострадавших нет, причины инцидента устанавливаются.