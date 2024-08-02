Специалистам МЧС России удалось вытащить кота из-под завалов в Нижнем Тагиле. Он был передан волонтерам, сообщает пресс-служба министерства.

Уточняется, что специалисты постараются найти хозяев питомца. Напомним, что взрыв произошел в доме на Сибирской улице. Обрушились первый и второй подъезды, разрушено около 15 квартир. По последней информации, погибли четыре человека. Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семеро детей. При этом судьба пяти человек остается неизвестной.

В качестве причины взрыва рассматриваются неисправность газового оборудования и нарушение его эксплуатации. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о том, что на территории Дзержинского района с 12.30 по местному времени был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным местного портала E1.RU, дом был построен в 1974 году.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, семеро пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Стерлитамаке. В мэрии уточнили, что взрыв «при неосторожном обращении с бытовым газом» произошел в доме на улице Артема.