На Сахалине объявили экстренное предупреждение

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на части территории Сахалинской области на выходных, объявлено экстренное предупреждение.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Днем 3 августа и ночью 4 августа на территории Томаринского, Долинского, Анивского, Невельского, Холмского и Корсаковского районов и в городе Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь, местами очень сильный", - проинформировали в МЧС.



В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

Вечером 3 августа и в последующие сутки на реках ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, возможны выходы воды на пойму, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию, отметили в МЧС.