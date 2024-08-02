Девочка погибла из-за загоревшегося электросамоката в Омске

Девочка 13 лет погибла в Омске из-за загоревшегося во время зарядки электросамоката. Пожар начался из-за замыкания батареи. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщило Следственное управление СК России по Омской области.

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— По версии следствия, 2 августа около часа ночи произошел пожар в жилом доме, расположенном по улице 23-Северная в городе Омске. Предварительная причина возгорания — замыкание АКБ электрического самоката, — написали в Telegram-канале СУ СК.



По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления о причинении смерти по неосторожности. Отмечается, что следователями проведен осмотр места происшествия, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы успешно провели операцию 14-летней девочке, чью руку насквозь пробил стопор электросамоката.

«Вечерняя Москва» выяснила, из-за чего воспламеняются электросамокаты и что делать в таком случае. При этом единственный огнеопасный элемент в конструкции мобильного средства — литийионный аккумулятор.