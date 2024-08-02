Жителя Приангарья отдали под суд за стрельбу дробью в подростков

Хулиганство с применением оружия, а также его незаконную покупку и хранение инкриминируют жителю Иркутской области, который минувшей весной открыл стрельбу из двустволки по компании подростков. Следователи завершили работу над уголовным делом.

Инцидент произошел в поселке Речушка Нижнеилимского района вечером 11 мая. 52-летний мужчина с заряженным охотничьим ружьем подошел к забору, за которым находились трое несовершеннолетних, и выпустил в их сторону заряд дроби. Все подростки получили огнестрельные ранения и попали в больницу.

Полицейские задержали злоумышленника. При обыске у него дома нашли оружие, порох и патроны. Правоохранители также выяснили, что незадолго до стрельбы мужчина принимал спиртные напитки.

Прокуратура утвердила обвинение по делу, материалы направлены в суд.