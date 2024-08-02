ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с иностранным государством

В Кемеровской области задержали 61-летнего местного жителя за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина негативно относился к российской политике и специальной военной операции. Поэтому он подготовил и направил в иностранные организации электронные письма, в которых предложил оказывать помощь в деятельности, направленной против безопасности России. Кроме того, задержанный выразил готовность оказывать представителем иностранного государства содействие в поиске важной информации и других средств в борьбе с Россией.

Житель Приморья задержан по обвинению в госизмене

Возбуждено дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты, который вел переписку с представителем Службы безопасности Украины (СБУ), к пяти годам колонии строгого режима.