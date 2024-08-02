По делу бывшего замглавы МВД Дагестана проведут 13 экспертиз

Следствие проводит 13 экспертиз по делу бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, обвиняемого в получении взятки и первышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, сейчас по делу требуется завершить производство судебной технико-криминалистической экспертизы документов, пяти фоноскопических, двух компьютерно-технических, молекулярно-генетической, почерковедческой, баллистической и двух оценочных судебных экспертиз.

Против экс-заместителя министра внутренних дел по республике, начальника следственного управления Исмаилова возбуждено три уголовных дела. 7 ноября 2023 года сотрудники ФСБ задержали Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова по подозрению в коррупции. У них в кабинетах и по месту жительства были проведены обыски. После этого полицейских этапировали из Махачкалы в Москву на допрос к следователю.

Экс-сотрудника миграционного управления московского главка МВД задержали за взятку

По данным Следственного комитета России, Исмаилов и Абдулгапуров получили взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей. В частности, экс-замглавы МВД Дагестана за 300 тысяч рублей «заволокитил» материал проверки по незаконному строительству многоквартирного дома. Также бывшие полицейские незаконно преследовали бизнесмена, требуя от него 100 миллионов рублей, переданные на покупку оборудования для майнинга.