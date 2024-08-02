В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали два человека

Два мирных жителя ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем телеграм-канале.



Также губернатор сообщил, что в селе Ржевка дрон атаковал частный жилой дом, мужчине с осколочными ранениями лица медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался. В доме пробита кровля и выбиты окна.

"В результате еще одной атаки дрона в Ржевке повреждены кровли еще в одном доме и гараже. Третий дрон сдетонировал на гараж, вследствие чего в нем начался пожар. Возгорание ликвидировано", - добавил губернатор.



Он отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.