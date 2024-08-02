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Нападавший на россиян «Лесопарковый маньяк» вышел из колонии

Нападавший на россиянок челябинский «Лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин вышел на свободу. Об этом сообщает 74.ru.

Нападавший на россиян «Лесопарковый маньяк» вышел из колонии
© Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По данным издания, его освободили из ИК-6 Копейска, где он отбывал наказание в последнее время. Рано утром Корочкина вывели из колонии, конвой посадил его в машину, и она уехала.

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Алексей Корочкин был задержан в 2004 году после серии нападения на пары в городском лесопарке. Он насиловал женщин и стрелял в мужчин. Его опознал одни из потерпевших. Тогда его приговорили к 20 годам колонии, однако оружия у него так и не нашли, и нападения в городе продолжились.

14 апреля 2023 года в его уголовном деле появились новые обстоятельства. Стало известно, что в 2022 году в Челябинске похоронили пожилого охотника. Полицейские обнаружили в его вещах пистолет. Проверка по базам данных показала, что с помощью этого оружия происходили расправы с жертвами челябинского маньяка. Новые обстоятельства вскрылись, когда Корочкину осталось сидеть в колонии еще год.

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