Нападавший на россиян «Лесопарковый маньяк» вышел из колонии

Нападавший на россиянок челябинский «Лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин вышел на свободу. Об этом сообщает 74.ru.

© Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По данным издания, его освободили из ИК-6 Копейска, где он отбывал наказание в последнее время. Рано утром Корочкина вывели из колонии, конвой посадил его в машину, и она уехала.

Зеленоградский маньяк Гриценко может выйти на свободу в середине июня

Алексей Корочкин был задержан в 2004 году после серии нападения на пары в городском лесопарке. Он насиловал женщин и стрелял в мужчин. Его опознал одни из потерпевших. Тогда его приговорили к 20 годам колонии, однако оружия у него так и не нашли, и нападения в городе продолжились.

14 апреля 2023 года в его уголовном деле появились новые обстоятельства. Стало известно, что в 2022 году в Челябинске похоронили пожилого охотника. Полицейские обнаружили в его вещах пистолет. Проверка по базам данных показала, что с помощью этого оружия происходили расправы с жертвами челябинского маньяка. Новые обстоятельства вскрылись, когда Корочкину осталось сидеть в колонии еще год.