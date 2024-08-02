Бывший замглавы Минобороны сотрудничает со следствием

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный в рамках уголовного дела о коррупции, сотрудничает с органами предварительного следствия, пытаясь доказать свою невиновность, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

© РИА Новости / Алексей Колчин

"С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности", - сказал собеседник агентства.



Бывший замминистра обороны Булгаков отказался признать вину в коррупции

По его словам, Булгаков все также отвергает свою причастность к коррупционным преступлениям.