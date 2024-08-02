Сбор доказательств по делу Винатье* фактически завершен

Сбор доказательств по делу француза Лорана Винатье*, который обвиняется в сборе сведений о военной деятельности России, фактически завершен, сообщает РИА Новости.

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Уже опрошены свидетели опрошены. Остается получить заключение экспертизы, предъявить Винатье* обвинение в окончательной редакции и направить дело прокурору с обвинительным заключением.

Задержанный гражданин Франции Винатье* в суде признал вину

31 июля Замоскворецкий суд Москвы продлил арест французу. Он будет находиться под стражей до 5 сентября. Винатье* и его защитники настаивали на домашнем аресте.

Как считает следствие, на протяжении нескольких лет мужчина, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения «в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации».

Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.