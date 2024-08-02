Врачи помогают пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Медики оказывают помощь десяти пострадавшим при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Медицинские работники оказывают помощь в стационарах 10 пациентам, в том числе 5 детям, пострадавшим в Нижнем Тагиле Свердловской области. Медицинская помощь оказана амбулаторно 5 пострадавшим, в том числе двоим детям», — сообщил Мурашко.



По его словам, в Екатеринбург благодаря санитарной авиации доставили на экстренное лечение четырех пострадавших, из них трое — дети. Так как разбор завалов продолжается, на месте также работают две анестезиолого-реанимационные бригады, а также комплексная бригады территориального центра медицины катастроф (ТЦМК).

До этого стало известно, что под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Здание находится на улице Сибирской.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.