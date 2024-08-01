Названо число находящихся под завалами дома людей после взрыва газа в Нижнем Тагиле

Под завалами дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле могут находиться три человека, такое число назвали в оперативных службах, сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

«Предварительно, под завалами еще находятся три человека», — уточнил собеседник агентства.



Работы на месте обрушения будут вестись всю ночь. По информации источника, пострадали 13 человек, из них семеро детей. Все, кроме одного взрослого, госпитализированы — мужчина отпущен на амбулаторное лечение.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром в четверг, 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения. Жертвами происшествия стали два человека, заявили в МЧС.