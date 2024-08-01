Семья МотоТани требует мести: что грозит турку за гибель байкера

Родственники 38-летней Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, разбившейся 22 июля в турецкой провинции Мугла, будут добиваться максимального наказания для возможного виновника ДТП — блогера Онура Обута. NEWS.ru узнал детали их требований, а также выяснил, что грозит мужчине по турецким законам и что он сказал о случившемся.

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Что сказали родственники Озолиной о турецком блогере

Как пишет aif.ru, родственники Озолиной, проживающие в городе Таре Омской области, намерены доказать виновность турецкого блогера Онура Обута в гибели россиянки. Родители байкера высказали мнение, что он не находился в больнице после ДТП. Они утверждали, что блогер признался в том, что нанес себе травмы, чтобы выглядеть пострадавшим.

Бывший муж Озолиной рассказал, что Обут не дает никаких показаний. Но, добавил он, очевидцы свидетельствуют не в пользу турецкого байкера.

Погибшую в Турции россиянку кремировали в Москве 28 июля, где прошла церемония прощания с ней на Троекуровском кладбище. Затем прах женщины перевезли на родину. В четверг, 1 августа, с Озолиной простились в ее родной Таре. На церемонию пришли близкие, друзья и одноклассники МотоТани.

Как Озолина попала в ДТП

Как писал Telegram-канал SHOT, Озолина уехала в Турцию с одним из подписчиков. Она разыгрывала в соцсетях свой старый байк и взяла с собой в поездку победителя конкурса. В день трагедии молодой человек не поехал вместе с ней на мотоцикле из-за его поломки. Обут позвал МотоТаню покататься вдвоем, пообещав устроить ей экскурсию по местным достопримечательностям.

По данным Telegram-канала Baza, на мотоциклах ехали три человека: Озолина, ее друг Сергей и Обут. Сергей был чуть впереди, девушка и турок — сзади.

«В какой-то момент, увидев машину впереди, Татьяна начала притормаживать, а байкер сзади этого не заметил и немного боднул мотоцикл Озолиной, после чего она потеряла управление и, по данным турецких СМИ, врезалась в грузовик, а по другой информации — улетела в кювет», — сообщил канал.



Виновен ли Обут в ДТП

Telegram-канал SHOT сообщил, что в смерти Озолиной, возможно, виновен Обут. Близкие МотоТани сообщили, что она ехала с минимальной скоростью и затормозила перед грузовиком. Однако на скорости за ней следовал Обут. Байкер врезался в мотоцикл девушки, после чего они вместе отлетели в ограждение. Озолина умерла на месте. Обута доставили в больницу, его состояние оценивалось как тяжелое.

Впоследствии турок заявил полиции, что Озолина обогнала грузовик и врезалась в него, после чего они вместе улетели в отбойник. После допроса мужчину отпустили, до суда он будет находиться под надзором полиции. Байкера обвиняют по статье об убийстве по неосторожности.

Что грозит турецкому байкеру

Как рассказал NEWS.ru юрист, член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко, Обуту могут предъявить обвинения по ст. 85 УК Турции. Максимальное наказание по ней составляет до шести лет лишения свободы.

«Однако есть вероятность, что виновнику может быть назначено условное наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Если виновник ДТП не будет нарушать закон в течение пяти лет с момента вынесения приговора, то сведения о его судимости могут быть удалены из базы правоохранительных органов», — отметил Остапенко.



Он также рассказал, что по законодательству Турции в рамках уголовного дела назначается экспертиза обстоятельств аварии. Специалисты изучают схему ДТП, видеозаписи с камер, протоколы осмотра места происшествия, допросов участников ДТП и свидетелей, а также следственных действий.

«В итоговом экспертном заключении специалист указывает, кто виноват в ДТП, а также соответствуют ли объяснения лиц действительности. То есть показания Обута будут рассматриваться как судом, так и следствием в совокупности с другими доказательствами по делу, в том числе с заключением эксперта», — отметил Остапенко.



Что известно про Озолину

В Сети Озолину называли самым красивым байкером страны. Она родилась 6 марта 1986 года в городе Таре. С детства Озолину привлекали мотоциклы. Она часто ездила с отцом на рыбалку и проводила время в его гараже. В юности Озолина проявляла интерес к музыке и танцам. В 2001 году девушка окончила хореографическую школу, впоследствии получила профессию экономиста.

В 2012 году Озолина переехала из Омска в Москву, где устроилась экономистом в крупную компанию, и в 2014-м купила свой первый байк. Она активно вела соцсети, размещала фото и видео из жизни, а также другой развлекательный контент. На ее канал в YouTube подписаны более 2 млн пользователей, в TikTok — свыше 5 млн, в Instagram (деятельность в РФ запрещена) — около 1 млн.

МотоТаня в последний раз написала в Telegram из Турции. Она выложила фотографию с подписью «Бодрое измирское утро».

За четыре дня до гибели Озолина рассказала в соцсетях, что ее не пустили в Грецию. По этой причине блогер изменила планы и решила «покорить Турцию».

«4000 км от дома. Греция пропустила меня, но не пропустила мой мотоцикл. Я была в Греции пешком, купила магнитик и вернулась обратно в Турцию. Я расстроилась, что не получилось прокатиться еще и по Европе, но не сильно, так как знала, что такая ситуация может быть. Поэтому я поехала дальше — покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — писала МотоТаня.



За три месяца до гибели девушка опубликовала пост с комментариями хейтеров. Она отметила, что одни люди желают ей смерти, а другие уже «похоронили». В обнародованных девушкой комментариях некоторые пользователи желали ей «превратиться в фарш» и «размазаться по асфальту».