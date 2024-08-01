Поцеловавший российскую школьницу мигрант отправится в колонию

Иностранец, поцеловавший школьницу под Обнинском, признан виновным по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14 лет». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области. Газета.Ru

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Lenta.ru

«В феврале 2024 года малолетняя жительница Обнинска шла с катка мимо железнодорожной станции, сзади к ней подошел мужчина, схватил за шею и поцеловал. О случившемся девочка рассказала родителям, которые сообщили в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан по горячим следам», - сообщили ранее в службе регионального управления Следственного комитета. News.ru