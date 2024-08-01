В Краснодарском крае задержали замначальника ГУ МЧС

В правоохранительных органах сообщили, что в Краснодарском крае был задержан заместитель начальника главного управления МЧС по региону полковник Сергей Симоненко. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что замначальника был задержан на рабочем месте. С чем связано задержание пока не уточняется, однако один из собеседников агентства заявил, что ранее Симоненко проверялся на предмет причастности к коррупции, а также покушению на убийство и поджоги.

«В отношении него возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат Следственного комитета, задержан в Краснодаре на своем рабочем месте», — сообщает источник.



В окружении замначальника также добавили, что Симоненко был претендентом на пост генерала ГУ МЧС по Краснодарскому краю. При этом в правоохранительных органах добавили, что летом прокуратура потребовала от руководства МЧС увольнения Симоненко по отрицательным мотивам.

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