Прокуратура просит обратить в доход государства имущество Симоненко

Генеральная прокуратура РФ подала иск в краснодарский суд, требуя изъять имущество заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

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Отмечается, что иск подан от имени первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина. Ответчиком по иску выступают сам Симоненко, его супруга, двое дочерей, зять и отец.

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Источник в правоохранительных органах уточнил, что у них обнаружено имущество, которое не подтверждено легальными доходами.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам», — добавил источник.



1 августа РИА Новости сообщало, что заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко задержали следователи.

Ранее сотрудники МЧС попали под обстрел в российском регионе.