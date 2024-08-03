Прокуратура просит обратить в доход государства имущество Симоненко

Генеральная прокуратура РФ подала иск в краснодарский суд, требуя изъять имущество заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что иск подан от имени первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина. Ответчиком по иску выступают сам Симоненко, его супруга, двое дочерей, зять и отец.
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Источник в правоохранительных органах уточнил, что у них обнаружено имущество, которое не подтверждено легальными доходами.
«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам», — добавил источник.
1 августа РИА Новости сообщало, что заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко задержали следователи.
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