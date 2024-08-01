Крупный пожар произошел на складе в Люберцах

Крупный пожар на складе произошел в Люберцах. Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

По данным ведомства, огонь охватил 800 квадратных метров в производственном здании на станции Овражки.

— На месте сосредоточены 9 единиц техники и 45 человек личного состава, — уточнили в пресс-службе МЧС.



В результате происшествия никто не пострадал.

Еще один пожар произошел в Москве в среду, 31 июля. Горела детская игровая комната в загородном клубе. С огнем на 150 квадратных метрах боролись 39 специалистов и 12 единиц техники.