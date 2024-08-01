Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле извлекли тело женщины

Спасатели извлекли тело погибшей женщины из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле, который обрушился в результате взрыва газа. ТАСС

Как уточняется, поисково-спасательные работы продолжаются. RT на русском

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона произошло утром 1 августа. После случившегося в городе ввели режим ЧС. По последним данным, известно о 12 пострадавших, из которых шесть являются детьми. Также на нынешний момент семь человек были госпитализированы, при этом состояние троих пациентов, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое. Москва24