Момент обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле попал на видео

В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Ролик с моментом ЧП опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видео предстает многоподъездный жилой дом, окруженный деревьями. На переднем плане спокойно идут люди, проезжают машины.

Внезапно поднимается огромное облако пыли, за которым практически не видно, что произошло с домом. Затем становится заметным разрыв, образовавшийся после ЧП.

По данным канала, специалисты продолжают искать людей, которые могут находиться под обломками.

Ранее сообщалось, что при обрушении подъездов погиб один человек, как минимум 10 пострадало.