В Татарстане мужчину и женщину ударило током в трансформаторной будке

В Казани мужчину и женщину нашли в трансформаторной будке, они получили удар током. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Татарстан.

© Газета.Ru

По данным следствия, мужчину и женщину с ожогами обнаружили в помещении трансформаторной подстанции по улице Мусина. По предварительной информации обоих ударило током.

«У пострадавших из-за удара тока практически сгорела одежда. Состояние пострадавших было крайне тяжелым», — сообщили порталу «Татар-информ» в пресс-службе минздрава Татарстана.



Пострадавших госпитализировали, однако несмотря на все усилия медиков спасти их не удалось. По факту произошедшего республиканский СК возбудил уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Богучанском районе Красноярского края школьник получил удар током в 10 тысяч вольт, когда пытался украсть медные провода на электроподстанции. Спасти пострадавшего не удалось, обстоятельства произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело. Известно, что трансформаторная электроподстанция обслуживается ПАО «Россети Сибири» — «Красноярскэнерго».