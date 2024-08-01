Бабушка уличила дочь в БДСМ-проституции, чтобы забрать внука

В Санкт-Петербурге 12-летнего мальчика забрали в реабилитационный центр от матери, которую бабушка ребенка уличила в БДСМ-проституции, сообщает 78.ru. Летом женщина отказалась возвращать внука домой из Ростовской области, сославшись на то, что он ей заявил, будто мама «занимается содомизмом» — водит домой мужчин, с которыми занимается садомазохизмом в роли госпожи. При этом, по словам родственницы, ее дочь прикрывается услугами массажа.

Ребёнок все это видит: голых клиентов в пьяном виде, орущих, ругающихся матом. Она посылает его на улицу, чтобы не мешал. Один раз зимой, случайно позвонив по видео, я увидела его без шапки и в кроссовках. Он объяснил, что мама дала ему 500 рублей и попросила погулять, — рассказала бабушка ребенка журналистам.



Мать утверждает, что никаких БДСМ-услуг не оказывала. Дома она занимается массажем, а ребенок в это время сидит у себя в комнате. Обвинения со стороны матери она называет абсурдными, и предполагает, что та мстит ей за невозможность видеться с внуком.

Ранее сообщалось, что против многодетной жительницы Республики Алтай, которая свесила с балкона четвертого этажа своего двухлетнего сына, угрожая сбросить вниз, возбудили уголовное дело. Происшествие случилось вечером 29 июля в городе Новоалтайске под Барнаулом.