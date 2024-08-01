Восемь человек пострадали из-за обрушения потолка в водном комплексе Владивостока

Восемь человек, предварительно, пострадали из-за обрушения потолка в водном комплексе Владивостока. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил Telegram-канал «112».

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Потолок рухнул в главном зале с бассейнами «Акватории». По информации очевидцев — речь идет о декоративной конструкции, которая крепилась к крыше здания. После инцидента помощь врачей понадобилась, как минимум восьми посетителям.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, передает Telegram-канал.

В торговом центре в Симферополе 30 июля разгорелся пожар. По предварительным данным, возгорание произошло на третьем этаже здания. Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля. До этого крыша цеха промышленного предприятия на площади 500 квадратных метров обрушилась в результате пожара в Екатеринбурге.

Мощный взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле. В здании полностью обрушились два подъезда. Что известно о произошедшем и что могло стать причиной взрыва — в материале «Вечерней Москвы».