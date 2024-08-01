Экс-журналистку РБК и «Ведомостей» признали виновной в убийстве

Электростальский городской суд Московской области признал виновной бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову в убийстве ее бывшего сожителя Алексея Самусева. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

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Инцидент произошел в сентябре 2022 года в Электростали. В тот день Самусев распивал алкоголь вместе с другом дома у Гончаровой. К тому моменту они расстались, но жили по соседству. Дома также находились их дети 10 и 3 лет.

Гончарова не отрицала, что выпивала вместе с Самусевым и его другом, но попросила их разойтись по домам. Друг начал одеваться, но бывший сожитель набросился на нее и начал избивать. В ответ женщина ударила его ножницами несколько раз. Мужчина скончался в больнице.

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Журналистка не признала вину и назвала свои действия самообороной.

После задержания женщина рассказала следователям, что сожитель регулярно избивал ее, и у нее «были переломаны все ребра». Сам Самусев был трижды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, угрозу убийством и оскорбление представителя власти.

До этого суд в Москве вынес приговор украинской телеведущей Мосейчук.

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