Полиция ищет мужчину, который зовет детей есть чипсы

В Нефтеюганске полиция проводит проверку по сообщениям о мужчине, который завлекает к себе детей, приглашая есть чипсы и конфеты, сообщает «Вестник Сургутского района». Сообщения о молодом человеке, который проявляет странный интерес к детям на улице, появились в паблике «Это Юганск, детка».

Мужчине на вид было около 20–30 лет. Он подходил к девочкам, знакомился и угощал конфетами, а потом приглашал их в гости поесть чипсы, — рассказала местная жительница.



Горожане отмечают, что по описанию человек похож на умственно отсталого мужчину, который до сих пор гулял в городе вместе с мамой.

Ранее сообщалось, что в городе Обнинске Калужской области суд приговорил 39-летнего уроженца Узбекистана к семи годам колонии строгого режима за домогательства по отношению к малолетней. В феврале мужчина на вокзале подошел к девочке со спины, схватил за шею и поцеловал.