Прокуратура утвердила обвинение по делу Блиновской

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"После вручения Блиновской обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.



Блогер Елена Блиновская обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налоги на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019-2021 годы. Суд сначала отправил ее под домашний арест, ее супругу Алексею Блиновскому избрали запрет определенных действий по обвинению в пособничестве уклонению от уплаты налогов. 22 января 2024 года Замоскворецкий суд Москвы за нарушение ограничений в рамках домашнего ареста ужесточил Блиновской меру пресечения и отправил ее в СИЗО.