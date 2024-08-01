Пятерых пострадавших в Нижнем Тагиле транспортируют в Екатеринбург

Троих детей и двоих взрослых, которые пострадали в результате частичного обрушения дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле, доставят в Екатеринбург. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, двух детей со множественными оскольчатыми ранами, а также одного ребенка с черепно-мозговой травмой эвакуируют в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга двумя вертолетами. Двоих взрослых пациентов с травмами переведут в городские больницы № 23 и № 36.

По последним данным регионального главка МЧС, число пострадавших возросло до 12, из них 6 детей. В общей сложности в поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники.

В областном минздраве также сообщили, что в настоящее время в тяжелом состоянии в реанимации находится 6-летний ребенок.