У гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни миллионов рублей

Задержанный гендиректор «Военторга» Владимир Павлов является владельцем особняка на Рублевке, который оценивают в 300 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В SHOT утверждают, что фигурант дела о хищениях у Минобороны «любил закатывать шумные вечеринки» в особняке, а в качестве сувенира для гостей раздавал газету, на которой Павлова в образе младенца держит космонавт Юрий Гагарин.

Также Павлов, согласно публикации, являлся совладельцем банкетного зала «Консул», расположенного в здании Дипломатической академии МИД России на Остоженке.

По данным канала, 67-летний Павлов также входил в число руководителей гостиничного комплекса «Славянка».

При этом «Военторг» Павлов возглавляет последние 12 лет. О своих доходах он не отчитывался публично, так как не считался чиновником.

В МВД сообщали о задержании главы «Военторга» вместе с сообщником, но не указывали конкретных имен и фамилий. По версии следствия, в 2019 году фигуранты завысили сумму контрактов для Минобороны на 400 млн руб.

Следователи ведомства направили в Мещанский районный суд города Москвы ходатайство об аресте всех фигурантов.

Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит руководителю АО «Военторг»

Согласно Уголовному кодексу, руководителю «Военторга» грозит до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения может быть и более жесткой, если в деле появятся новые эпизоды.

По неофициальным данным, министерство обороны России будет признано потерпевшей стороной в рамках уголовного дела.