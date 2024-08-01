В Нижнем Тагиле при взрыве и обрушении пятиэтажки пострадали 12 человек

Спасатели продолжают разбирать завалы в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда пятиэтажной панельки, и уточняют: пострадали 12 человек, из них шестеро - дети.

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"В поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники", - передает пресс-служба главка.



По данным на пять вечера, которые публикует минздрав Свердловской области: госпитализированы пять человек. В детскую горбольницу, кроме двух подростков, которых доставили ранее (их планируют перевозить вертолетами в Екатеринбург), привезли шестилетнего малыша в тяжелом состоянии - он находится в реанимации. Двое взрослых пациентов с травмами будут также перегоспитализированы в больницы областного центра.

Глава СК РФ дал поручение криминалистам главного управления криминалистики и экспертам оказать помощь в расследовании обстоятельств трагедии в Нижнем Тагиле. Напомним: возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пока точных данных о причинах взрыва газа нет - следствие и проверки только начались. Однако местные жители сообщали, что якобы видели сегодня двух работников газовой службы. В компании уже опровергли вызов с этого адреса - никаких работ в доме не проводилось. Полиция начали проверку информации об этих "коммунальщиках".