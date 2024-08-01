Женщина ранила ножом бывшего мужа во время пьяной ссоры

Полицейские в Павловском Посаде задержали местную жительницу, которая ранила бывшего мужа во время ссоры. Об этом в четверг, 1 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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По данным ведомства, преступление произошло на улице Фрунзе. Женщина распивала алкоголь вместе со своим бывшем мужем. В какой-то момент пара поссорилась. Выйдя из себя, женщина схватила нож и ударила им обидчика. Мужчину госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

— Фигурантка задержана в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, — резюмировали в ведомстве.



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