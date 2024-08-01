Мужчина убил случайного прохожего в ходе пьяной ссоры в Коломне

В Коломне местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого. Об этом в четверг, 1 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, преступление произошло 31 июля на берегу реки Ока в городе Коломне. Между мужчинами возник словесный конфликт. В какой-то момент один из них закончил разговор и ушел спать к себе в машину. Его выпившему оппоненту это не понравилось. Найдя нож, он вернулся к машине соперника и ударил его в грудь. От полученного повреждения мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре злоумышленника задержали.

— В ближайшее время обвиняемому по ходатайству следствия судом будет избрана мера пресечения, — резюмировала Врадий.



В начале июня мужчину убили в столичном парке после того, как он заступился за играющих детей.