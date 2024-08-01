Определен эпицентр взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Очаг взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле находился на третьем этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Напомним, что взрыв произошел в доме на Сибирской улице. Обрушились первый и второй подъезды, разрушено около 15 квартир. По последней информации, один человек погиб, еще девять пострадали. Восемь находятся под завалами.

В качестве причины взрыва рассматриваются неисправность газового оборудования и нарушение его эксплуатации. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Стало известно о погибшем при инциденте в Нижнем Тагиле

Ряд Telegram-каналов сообщали, что за несколько минут до взрыва из соседнего здания вышли люди «в форме газовщиков». Местный оператор газоснабжения АО «ГАЗЭКС» заявил, что не получал заявок от жильцов дома и в день происшествия работы там не велись.