Суд признал экс-журналистку РБК и "Ведомостей" виновной в убийстве сожителя

Подмосковный суд признал виновной в умышленном убийстве Оксану Гончарову, экс-журналистку РБК и "Ведомостей". Она заколола ножницами сожителя.

Электростальский городской суд Подмосковья признал Оксану Гончарову, экс-журналистку РБК и "Ведомостей", виновной в умышленном убийстве. Она заколола ножницами своего сожителя. По версии следствия, 28 сентября 2022 года 36-летний Алексей Самусев, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, угрозу убийством и оскорбление представителя власти, выпивал с другом. Все происходило в квартире Гончаровой, с которой мужчина к тому моменту уже расстался, но проживал по соседству. В доме также находились их дети, десяти и трех лет.

Между Гончаровой и Самусевым произошла ссора, в ходе которой женщина ударила его несколько раз ножницами. Мужчина скончался в больнице. По версии обвинения, Гончарова также была пьяна, о чем заявлял собутыльник погибшего. Журналистке предъявили обвинения по статье об умышленном убийстве.

Женщина не признала вину. По ее словам, она оборонялась от Самусева, который первый пошел на нее с ножницами. Юрист также заявил, что подсудимая много лет подвергалась домашнему насилию. В тот вечер Самусев первым напал на Гончарову, в связи с чем защита попросила оправдать ее или же признать ее заслуживающей снисхождения. Юрист утверждает, что действия экс-журналистки стоит считать "необходимой обороной" или "убийством, совершенным при превышении пределов необходимой обороны". Женщина заверила, что не желала сожителю смерти, но была вынуждена защищаться. При этом на ручках ножниц не было обнаружено биологических следов погибшего.

Коллегия присяжных единогласно признала Гончарову виновной, однако также единогласно решили, что она заслуживает снисхождения (в этом случае суд не может назначить наказание, превышающее две трети от максимального). Ожидается, что 19 августа в суде пройдет обсуждение последствий вердикта, в ходе которого суд огласит приговор. Адвокат будет просить о минимальном сроке для подзащитной в шесть лет, пишет "Ъ".