Православного священника на Украине задержали из-за шпионажа в пользу России

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Харьковской области православного священника Иерея, который якобы был шпионом России. Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

По неподтвержденной информации, он собирал данные об объектах Вооруженных сил Украины и направлял сведения в Россию.

— Во время дистанционного контакта вражеский спецслужбист поставил информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковской области, — говорится в сообщении.



Иерий был арестован по статье о несанкционированном распространении информации о ВСУ, ему грозит до 12-ти лет заключения, пишет Lenta.ru.

Следственный комитет России начало проведение расследование громкого уголовного дела о деятельности ОПГ из Белгородской области. Фигурантами стали трое: священник, бизнесмен и военный, которые принимали участие в спецоперации на Украине. По версии следствия, эти лица замешаны в убийствах и похищениях людей, а также в вымогательствах. Подробнее об их деятельности — в материале «Вечерней Москвы».