Пострадавший в Нижнем Тагиле ребенок сделал селфи в карете скорой помощи

Пострадавший в результате обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле школьник показал себя на фото. Telegram-канал Mash опубликовал два селфи мальчика: на одном фото он находился в автомобиле скорой помощи, на втором — уже в больнице.

На кадрах из машины скорой помощи у мальчика перебинтована голова. Согласно фотографии, сделанной в медучреждении, у мальчика забинтована рука. Несовершеннолетний рассказал, что в одном из рухнувших подъездов находились знакомые его мамы, с ними все в порядке, а также одноклассник.

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По данным Минздрава Свердловской области, с места ЧП бригады скорой медицинской помощи доставили двоих пациентов в возрасте 11 лет в стационар Детской городской больницы Нижнего Тагила. Подростки находятся в состоянии средней тяжести.

В Городской больнице № 1 находятся двое взрослых: женщина с травматическим шоком и переломом ноги и мужчина с травмами скелета и живота. Их состояние оценивается врачами как тяжелое. Учреждение временно не оказывает плановую помощь — больницу перевели в чрезвычайный режим работы. Всего госпитализированы четыре человека, еще четырем оказали помощь на месте.

В МЧС назвали количество пострадавших в Нижнем Тагиле

Ранее появилась информация, что трехмесячного ребенка достали из-под завалов. На опубликованных кадрах можно увидеть, что ребенок завернут в светлую пеленку, никаких внешних повреждений на его теле нет.