Не менее четырех детей остаются под завалами в Нижнем Тагиле

Не менее четырех детей остаются под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, у воспитательницы местного детского сада в доме находились несколько воспитанников, что с ними женщина не знает.

По словам Надежды, среди них 13-летний Саша, 7-летний Денис, 14-летняя Аня. Как рассказала женщина, Саша смог позвонить из-под завалов родителям и сообщить, что у него зажаты ноги. Родственники Ани, которую ищут, уехали в деревню, девочка осталась дома. Также очевидцы рассказали, что спасатели ищут школьницу 12 лет, девочку зовут Камилла.

До этого глава Нижнего Тагила сообщил, что из-под завалов спасли девочку.

Утром 1 августа обрушился жилой пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. В пресс-службе МЧС РФ подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир. Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Газета.Ru» ведет хронику событий.