Telegram-канал Baza опубликовал список пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле.

В списке значатся пять человек, среди них двое несовершеннолетних: 11-летние Дмитрий Щ. и Дмитрий В. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Также пострадали 77-летняя Валерия Б. и 44-летний Эдуард С. Они находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, в больнице находится еще один мужчина в тяжелом состоянии, его личность пока не установлена.

По информации канала, в четырех обрушившихся квартирах дома могли находиться пятеро детей и двое взрослых.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что двух школьниц 14 лет обнаружили под завалами обрушившегося пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Как сообщала пресс-служба МЧС РФ, подъезды жилого дома на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка обрушились из-за взрыва бытового газа. Пострадали четыре ребенка и четверо взрослых.

Глава города Владислав Пинаев сообщил, что для жителей обрушившегося здания был организован временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ) в связи с обрушением пятиэтажки. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.