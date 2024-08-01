Для адвоката Новикова* запросили арест

Следствие попросило арестовать бывшего адвоката Илью Новикова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в РФ иностранным агентом) и бывшего служащего ГРУ Александра Дубинина по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины. Соответствующая информация появилась в картотеке Лефортовского суда Москвы. Газета.Ru

В июле суд приговорил Новикова к 8,5 года лишения свободы за фейки о российской армии в интервью на канале YouTube.

Новиков с 2002 по 2016 год был постоянным игроком телешоу "Что? Где? Когда?", где неоднократно выигрывал призы. ТАСС