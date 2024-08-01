Из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли человека

Человека спасли из-под завалов частично обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает МЧС России.

«Итого пострадало десять человек, из них пятеро детей», — сказал собедник агентства.



В МЧС уточнили, что на место ЧП прибыла аэромобильная группировка главного управления ведомства по Свердловской области, а также сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения. Известно, что под завалами еще остаются люди.

Очевидцы сообщили, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных, одетых в форму работников газовой службы. Местные жители отметили, что они ходили по квартирам и якобы проверяли оборудование, а один из них ударил по газовой трубе.