МВД просит арестовать фигурантов дела "Военторга"

Следователи МВД направили в суд Москвы ходатайство об аресте фигурантов дела о хищении в Минобороны на контрактах с АО "Военторг". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги - следователи следственного департамента МВД России - направили в Мещанский районный суд города Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств из бюджета РФ при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны РФ", - написала Волк в Telegram-канале.



Руководитель "Военторга" Владимир Павлов и бенефициар подконтрольных организаций задержаны по делу о хищениях при заключении госконтрактов, им предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Позднее в правоохранительных органах сообщили, что на причастность к хищениям в АО "Военторг" на 400 млн рублей проверят бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, находящегося под стражей по обвинению в растрате в особо крупном размере. Минобороны будет признано потерпевшей стороной.