Семь человек, в том числе пятеро детей, пострадали при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле. Что известно о ЧП к этому часу, в материале «Рамблера».

Что случилось?

Сегодня в результате взрыва газа обрушились несколько подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Изначально сообщалось об обрушении одного подъезда, затем появились данные о новых обрушениях.

По словам одного из очевидцев, разрушению дома предшествовал сильный хлопок, от которого «все подпрыгнули», и был слышен «сильный запах газа», пишет «Лента.ру».

«Спустя три минуты вышел из здания посмотреть, что происходит. Вижу, народ стоит, фотографирует. Увидел, что секция дома обрушилась, пожара нет. Был сильный запах газа», - рассказал Илья Чиканцев.



Он отметил, что МЧС, пожарные, полиция, скорая и газовщики «приехали очень быстро», оцепив территорию и начав работу по разбору завалов.

Разрушены порядка 15 квартир. Сохраняется угроза дальнейших обрушений. Произошло несколько падений плит, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По уточненной информации, обрушились 1 и 2 подъезды, сообщили в МЧС России.

«Эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле. Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Разбор завалов продолжается», - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.



Пострадавшие

При взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле пострадали 8 человек, из них 4 детей, сообщили ТАСС в МЧС.

«Поисково-спасательные работы ведут более 150 сотрудников с применением 47 единиц техники. На место следуют кинологи МЧС России. В готовности ведомственные авиация и спасатели отряда «Центроспас»», - пояснили в ведомстве.



По данным Telegram-канала SHOT, детей госпитализировали в третью городскую больницу, взрослых — в первую городскую.

При этом Telegram-канал Mash опубликовал список пострадавших после взрыва газа в нижнетагильской многоэтажке, в котором указаны четверо детей, одному из которых 4 месяца. У части пострадавших сочетанные травмы (повреждение органов и опорно-двигательного аппарата), а также травмы живота, шеи, головы, ожоги лица.

«Последние в этом списке школьники шли мимо в момент взрыва», - утверждает канал.



Также он публикует видео обнаружения одного из заваленных обломками детей. Спасатели на несколько минут прекратили работу, чтобы в тишине докричаться до него, а затем выясняли, как он себя чувствует, утверждает Mash. После этого ТАСС со ссылкой на местных властей сообщил, что из-под обломков удалось спасти девочку.

Реакция властей

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о том, что на территории Дзержинского района с 12.30 по местному времени был введен режим чрезвычайной ситуации.

«Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве - «Спортивная-2»», - отметил он.



На место ЧП уже выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он уже дал ряд поручений по произошедшему. Глава региона также проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, пишут «Известия».

В свою очередь Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Свердловской области 1 августа возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

А глава СК Александр Бастрыкин дал поручение криминалистам главного управления криминалистики и экспертам СК России оказать помощь в расследовании дела.

«Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.



По данным местного портала E1.RU, дом был построен в 1974 году. В нем 80 жилых квартир и шесть подъездов. Здание находилось в исправном состоянии, износ конструкций не превышал 30%.