Четверо взрослых и четверо детей пострадали при взрыве и обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле. ТАСС

«По уточненным данным, пострадали восемь человек, из них четверо детей. На месте работает общая группировка численностью более 170 человек и 45 единиц специальной техники», — сообщили в МЧС. RT на русском

Днем 1 августа в доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По данным МЧС, трое пострадавших — дети. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. Ura.Ru