Спасатели МЧС нашли трех выживших под завалами в Нижнем Тагиле

Спасатели установили местоположение в завале обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле трех выживших. Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Для спасения людей проводится разбор обломков, следует из сообщения в Telegram-канале.

Об инциденте стало известно в четверг, 1 августа. Сообщалось, что в Свердловской области в городе Нижний Тагил произошло обрушение здания в результате взрыва газа. На месте работают оперативные службы города. На место происшествия направили две авиамедицинские бригады, среди которых два вертолета со специалистами и передвижной медицинский комплекс.

СУ СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг после взрыва бытового газа в Нижнем Тагиле.

В Сети появились кадры со двора здания в Нижнем Тагиле, где произошел взрыв газа. По данным источника, был полностью разрушен подъезд. Спасатели разбирают завалы на месте происшествия. Позже стало известно, что в связи с обрушением подъезда несколько человек оказались заперты под завалами.