Мужчина вылетел с пятого этажа при взрыве в Нижнем Тагиле и остался жив

Один из пострадавших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле вылетел с пятого этажа, его госпитализировали, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, в момент происшествия мужчина стоял у окна.

По информации Ural Mash, у пострадавшего диагностировали множественные травмы, в том числе головы, таза и грудной клетки. Он стал первым, кого забрала бригада скорой помощи.

Ранее сообщалось, что ребенок, находившийся под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле, где взорвался газ и обрушился подъезд, смог дозвониться до родителей. Мальчик рассказал матери, что ему зажало ногу. Удалось ли его вызволить, не уточняется.

Всего после взрыва газа и обрушения подъезда в Нижнем Тагиле госпитализированы четыре человека, трое из них дети. По данным ТАСС, всего пострадали трое детей и двое взрослых.

Названа причина обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле

Газ взорвался в первом подъезде жилого пятиэтажного дома на Сибирской улице. Секция обрушилась с пятого по первый этаж, но пожара не последовало. Разрушено около 15 квартир. Позже оперативные службы заявили о повторном частичном обрушении. Из дома эвакуируют жильцов, ведется разбор завалов. В городе ввели режим ЧС. Для помощи пострадавшим направили две авиамедицинские бригады.