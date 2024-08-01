Москвич напал с ножом на приятелей в районе Орехово-Борисово Северном

Ранее судимый москвич напал с ножом на знакомых во время конфликта. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

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По данным ведомства, преступление произошло на улице Шипиловской. Приятели общались недалеко от дома. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Потеряв контроль, злоумышленник схватил нож и ранил им своего приятеля и девушку. После этого злоумышленник попытался скрыться.

Пострадавшие сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Их госпитализировали. Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель столицы. Также полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленника заключили под стражу.

Днем ранее стало известно, что обезобразивший лицо маньяка Пичушкина москвич предстанет перед судом за избиение матери до смерти.