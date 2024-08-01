В Нижнем Тагиле при обрушении дома пострадали дети

В Нижнем Тагиле при обрушении пятиэтажного жилого дома в результате взрыва газа пострадали 7 человек, из них 5 детей. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

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«По последним данным, пострадало 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое взрослых», — написал чиновник.



Он добавил, что временный пункт размещения для жителей обрушившихся подъездов организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».

Кроме того, с 12:30 на территории Дзержинского района, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщала пресс-служба МЧС РФ, жилой дом на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка частично обрушился из-за взрыва бытового газа. Пострадали два подъезда. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ) в связи с обрушением пятиэтажки. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.