Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле после обрушения подъезда

Режим ЧС введен в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение подъезда. Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в оперативных службах.

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— Введен режим ЧС, —цитирует ТАСС сообщение ведомства.



Об инциденте стало известно в четверг, 1 августа. Сообщалось, что в Свердловской области в городе Нижний Тагил произошло обрушение здания в результате взрыва газа. На месте работают оперативные службы города.

СУ СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг после взрыва бытового газа в Нижнем Тагиле.

В Сети появились кадры со двора здания в Нижнем Тагиле, где произошел взрыв газа. По данным источника, был полностью разрушен подъезд. Спасатели разбирают завалы на месте происшествия. Позже стало известно, что в связи с обрушением подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле, несколько человек оказались заперты под завалами.