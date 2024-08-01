Защита сына миллирадера обжаловала арест по делу о нападении на полицейского в Москве

В Москве защита сына миллиардера Бажаева обжаловала арест. Апелляция уже поступила в суд.

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Как стало известно, защита Тимура Бажаева обжаловала арест по делу о применении насилия в отношении полицейского. Данные об этом появились в единой электронной картотеке судов Москвы.

На данный момент в картотеке указано, что дело обжаловано, апелляционная жалоба поступила, передает ТАСС.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения Тимуру Бажаеву. Его заключили под стражу до 26 сентября.