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Защита сына миллирадера обжаловала арест по делу о нападении на полицейского в Москве

В Москве защита сына миллиардера Бажаева обжаловала арест. Апелляция уже поступила в суд.

Защита сына миллирадера обжаловала арест по делу о нападении на полицейского в Москве
© Vse42.ru

Как стало известно, защита Тимура Бажаева обжаловала арест по делу о применении насилия в отношении полицейского. Данные об этом появились в единой электронной картотеке судов Москвы.

На данный момент в картотеке указано, что дело обжаловано, апелляционная жалоба поступила, передает ТАСС.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения Тимуру Бажаеву. Его заключили под стражу до 26 сентября.

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