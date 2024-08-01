Находящийся под завалами ребенок в Нижнем Тагиле дозвонился до своей мамы

Ребенок, который находится под завалами после взрыва в Нижнем Тагиле, смог созвониться со своей мамой.

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Мальчик, который находится под завалами после взрыва газа в Нижнем Тагиле, смог созвониться с мамой. Сообщается, что ребенок рассказал о том, что ему зажало ногу. Вытащили ли ребенка спасатели, неизвестно.

Как передает Telegram-канал Baza, троих пострадавших детей и троих взрослых доставили в больницу. Под завалами, предварительно, находится еще семь человек. Спасатели готовятся к минуте тишины.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что глава Нижнего Тагила рассказал о ситуации с обрушением подъезда многоэтажки.