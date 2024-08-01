Власти Свердловской области отреагировали на обрушение подъезда пятиэтакжи в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. О реакции властей региона на ЧП сообщает Telegram-канал «Свердловский пул».

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1 августа в доме 1974-го года постройки взорвался газ. Вскоре после этого обрушился один из подъездов.

В связи со случившимся Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь разбирающим завалы спасателям. Также он распорядился временно разместить жителей дома. В Нижнем Тагиле глава региона проведет заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.